На «Матч ТВ» оценили шансы на возвращение трансляций АПЛ

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров высказался о трансляцих спортивных соревнований на «Матч ТВ»

«Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством «Матч ТВ» поддерживает нормальные рабочие отношения», – сказал Жаров.

При этом он отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на «Матч ТВ» в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.