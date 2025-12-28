Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин заявил о своем превосходстве над нынешними игроками «МЮ»

Аршавин заявил о своем превосходстве над нынешними игроками «МЮ»

Вчера, 19:34
7

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что в своей лучшей форме он был бы сильнее любого нынешнего игрока «МЮ».

Россиянин посетил матч манкунианцев против «Ньюкасла» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Единственный гол у «Манчестер Юнайтед» забил 21-летний Патрик Доргу.

– Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своем прайме?

– Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов.

Нет, вратаришка [Cенне Ламменс] хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный.

  • Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча в 2009–2013 годах, забил 31 гол, сделал 45 ассистов.
  • «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 6-е место в АПЛ с 29 очками после 18 игр.

Источник: ютуб-канал FONBET
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Манчестер Юнайтед Аршавин Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1766940657
белка у игрочишки(( нг газом встречает??
Ответить
mutabor0992
1766948166
Так стоп!А как же патриотизм?Почему это недомерок к ворогам поехал футбол смотреть?
Ответить
гууд
1766949898
Тренеришка, вратаришка... а вы то с артемкой кто ?))) Дрочишка и чипсоешка? )))
Ответить
