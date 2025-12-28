Аршавин заявил о своем превосходстве над нынешними игроками «МЮ»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что в своей лучшей форме он был бы сильнее любого нынешнего игрока «МЮ».

Россиянин посетил матч манкунианцев против «Ньюкасла» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Единственный гол у «Манчестер Юнайтед» забил 21-летний Патрик Доргу.

– Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своем прайме?

– Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов.

Нет, вратаришка [Cенне Ламменс] хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный.