Аршавин заявил о своем превосходстве над нынешними игроками «МЮ»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что в своей лучшей форме он был бы сильнее любого нынешнего игрока «МЮ».
Россиянин посетил матч манкунианцев против «Ньюкасла» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Единственный гол у «Манчестер Юнайтед» забил 21-летний Патрик Доргу.
– Как думаешь, среди всех нынешних игроков «Манчестер Юнайтед» ты сильнейшим был бы в своем прайме?
– Да. Ну, сегодня я вообще не увидел футболистов.
Нет, вратаришка [Cенне Ламменс] хороший у «Манчестера», Доргу этот тоже нормальный.
- Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча в 2009–2013 годах, забил 31 гол, сделал 45 ассистов.
- «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 6-е место в АПЛ с 29 очками после 18 игр.
Источник: ютуб-канал FONBET