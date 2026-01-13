«Манчестер Юнайтед» проведет наименьшее число матчей в полном сезоне за 111 лет

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне сыграет лишь 40 матчей.

Это наименее насыщенный сезон для манкунианцев по количеству игр с сезона-1914/15, когда команда провела 39 официальных встреч. При подсчетах не учитываются сезоны, на расписание которых повлияли Первая и Вторая мировые войны.

«МЮ» в текущем сезоне не выступает в еврокубках, не принимал участие в Суперкубке Англии и вылетел из Кубка лиги и Кубка Англии после первой же игры.

Из-за этого клуб потеряет примерно 53,5 миллиона фунтов доходов от проведения матчей на своем поле. Повышение цен на билеты и новые места для VIP-гостей помогут чуть сократить эти финансовые потери в текущем сезоне.

Не исключено, что посреди сезона команда сыграет коммерческий матч в Саудовской Аравии.