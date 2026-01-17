Введите ваш ник на сайте
  • АПЛ. «МЮ» победил в дерби «Манчестер Сити» (2:0) в дебютном матче Кэррика

АПЛ. «МЮ» победил в дерби «Манчестер Сити» (2:0) в дебютном матче Кэррика

17 января, 17:25
11

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ победил дома «Манчестер Сити». Все голы забиты во втором тайме.

В первом тайме «МЮ» забил два мяча, но их отменили из-за офсайда.

Это был дебют во главе «Юнайтед» для Майкла Кэррика.

«МЮ» прервал серию из четырех матчей без побед. «Сити» прервал 13-матчевую беспроигрышную серию.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» отстает от первого места на девять очков (по потерянным).

Англия. Премьер-лига. 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Б. Мбемо, 65; 2:0 - П. Доргу, 76.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кэррик Майкл
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768660398
Типичное дерби, Сити владел мячом, боролся)) Это АПЛ, ты можешь усраться, быть лидером, но в итоге отсо.... МЮ, с первой победой в 2026 году))) Но МЮ всё равно днище, результаты ужасны!
Ответить
Povedkin
1768663446
Тут я рад за Арсенал. Ближайщий преследователь Мансити потерял очки. Арсенал последние три сезона ставший серебряным призером--заслуживают чемпионство. Стабильность заслуживает чемпионство.
Ответить
vick-north-west
1768664630
Ура, нашелся новый Фергюсон. Таблица АПЛ принимает привычный вид.
Ответить
zigbert
1768665364
Мало кто ожидал такой победы от Кэррика. Но он сделал это черт возьми.
Ответить
Gwynbleidd
1768674451
Судя по всему мотивация от порноактрисы сработала, ждём видео )))
Ответить
Oldtrafford83
1768714712
Не заметили голубей, жаль чистый гол Маунта не засчитали, а так было бы ещё красивее. Каррика с почином, ждем как минимум ничью в матче с Арсеналом!!!
Ответить
