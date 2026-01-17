АПЛ. «МЮ» победил в дерби «Манчестер Сити» (2:0) в дебютном матче Кэррика

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ победил дома «Манчестер Сити». Все голы забиты во втором тайме.
В первом тайме «МЮ» забил два мяча, но их отменили из-за офсайда.
Это был дебют во главе «Юнайтед» для Майкла Кэррика.
«МЮ» прервал серию из четырех матчей без побед. «Сити» прервал 13-матчевую беспроигрышную серию.
«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» отстает от первого места на девять очков (по потерянным).
Англия. Премьер-лига. 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Мбемо, 65; 2:0 - П. Доргу, 76.
Источник: «Бомбардир»