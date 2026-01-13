Введите ваш ник на сайте
Кэррик высказался о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 22:58

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал свое назначение.

44-летний англичанин подписал контракт до конца сезона-2025/26.

«Это большая честь. Я знаю, чего стоит добиться здесь успеха. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь определенных стандартов.

Я уже работал со многими футболистами и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я верю в их талант, преданность делу и способность добиться успеха.

В этом сезоне нам еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и показать болельщикам ту игру, которую они заслуживают своей преданной поддержкой», – сказал Кэррик.

  • Будучи футболистом, Кэррик выступал за «МЮ» с 2006 по 2018 год.
  • Он провел 464 матча, забил 24 гола, сделал 35 ассистов и выиграл 18 трофеев.
  • С лета 2018 по конец 2021 года Кэррик работал в тренерском штабе «Юнайтед».
  • С 2022 по 2025 год он самостоятельно возглавлял «Мидлсбро».

Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
