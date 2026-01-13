Кэррик высказался о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал свое назначение.

44-летний англичанин подписал контракт до конца сезона-2025/26.

«Это большая честь. Я знаю, чего стоит добиться здесь успеха. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь определенных стандартов.

Я уже работал со многими футболистами и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я верю в их талант, преданность делу и способность добиться успеха.

В этом сезоне нам еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и показать болельщикам ту игру, которую они заслуживают своей преданной поддержкой», – сказал Кэррик.