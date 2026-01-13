«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера

Майкл Кэррик официально возглавил «Манчестер Юнайтед».
Его назначили до конца сезона-2025/26.
44-летний англичанин сменил Даррена Флетчера, который временно руководил командой после отставки Рубена Аморима.
- Будучи футболистом, Кэррик выступал за «МЮ» с 2006 по 2018 год.
- Он провел 464 матча, забил 24 гола, сделал 35 ассистов и выиграл 18 трофеев.
- С лета 2018 по конец 2021 года Кэррик работал в тренерском штабе «Юнайтед».
- С 2022 по 2025 год он самостоятельно возглавлял «Мидлсбро».
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»