«Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии: подробности

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Клубы договорились о трансфере игрока за 20 миллионов фунтов + 10 миллионов в качестве бонусов.

Зарплата футболиста сборной Англии в «Сити» составит 200 тысяч фунтов в неделю.