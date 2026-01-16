«Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии: подробности

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Клубы договорились о трансфере игрока за 20 миллионов фунтов + 10 миллионов в качестве бонусов.
Зарплата футболиста сборной Англии в «Сити» составит 200 тысяч фунтов в неделю.
- В этом сезоне Гехи провел 33 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
- Контракт центрбека с «Пэлас» истекал через полгода.
- Прошлым летом он был близок к переходу в «Ливерпуль», но сделка сорвалась в последний момент.
Источник: Talksport