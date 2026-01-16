Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии: подробности

«Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии: подробности

Сегодня, 19:00

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Клубы договорились о трансфере игрока за 20 миллионов фунтов + 10 миллионов в качестве бонусов.

Зарплата футболиста сборной Англии в «Сити» составит 200 тысяч фунтов в неделю.

  • В этом сезоне Гехи провел 33 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
  • Контракт центрбека с «Пэлас» истекал через полгода.
  • Прошлым летом он был близок к переходу в «Ливерпуль», но сделка сорвалась в последний момент.

Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Сити Гехи Марк
Комментарии (0)
  • Читайте нас: 