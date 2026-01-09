Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Антуана Семеньо из «Борнмута» за 72 миллиона евро.

«Всем известны его качества. Он невероятно играет обеими ногами, а благодаря своей скорости может действовать на позиции нападающего или на любом из флангов атаки.

Нам нужно было усилиться с прицелом на будущее. Им интересовались многие клубы АПЛ, но он выбрал нас. Спасибо ему за это!

Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди. Все клубы стараются приглашать молодых игроков, но он построит свою карьеру и проведет лучшие сезоны именно здесь», – заявил Гвардиола.