Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Антуана Семеньо из «Борнмута» за 72 миллиона евро.
«Всем известны его качества. Он невероятно играет обеими ногами, а благодаря своей скорости может действовать на позиции нападающего или на любом из флангов атаки.
Нам нужно было усилиться с прицелом на будущее. Им интересовались многие клубы АПЛ, но он выбрал нас. Спасибо ему за это!
Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди. Все клубы стараются приглашать молодых игроков, но он построит свою карьеру и проведет лучшие сезоны именно здесь», – заявил Гвардиола.
- Семеньо заключил с «Сити» контракт до 30 июня 2031 года.
- В составе «Борнмута» он забил 32 гола и сделал 13 ассистов в 110 матчах.
Источник: сайт «Манчестер Сити»