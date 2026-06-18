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  • Ташуев заявил, что российские тренеры сильнее испанских: «Сможет Гвардиола занять с «Ахматом» пятое место в РПЛ?»

Ташуев заявил, что российские тренеры сильнее испанских: «Сможет Гвардиола занять с «Ахматом» пятое место в РПЛ?»

Вчера, 18:37
13

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев считает, что в работе Хосепа Гвардиолы нет ничего особенного.

«Вот считают, что испанцы – очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать – какой итог? Хотя в Испании в футбол играют все и климат хороший – светит солнце весь год.

Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет.

Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских. Где вы видели сильных испанских тренеров? Гвардиола? Он работает в топ-клубе, где собраны лучшие игроки и выделяются огромные деньги на трансферы. Это бесполезно сравнивать.

Нет ничего особенного в его работе – контроль мяча, хорошее владение и прессинг, который изобрел Лобановский. Смешно даже рассуждать.

Я бы посмотрел, сможет ли Гвардиола занять пятое место с «Ахматом»? А я доводил до результата команды и в России, и в Беларуси, и на Украине.

В «Торпедо» работал испанец Клотет. Мы с «Ахматом» приехали играть без Бериши, Конате, Садулаева. Итог – мы обыграли их 5:0 в «Лужниках». А Клотет сказал: «Ахмат» – не наш уровень». И что?

Еще пример – Унаи Эмери, который попал в комфортные условия в «Севилье», где выросло поколение футболистов. Да, выиграл Лигу Европы. И что? А ты возьми третьесортную команду и добейся с ней результата – тогда и посмотрим.

Эмери работал у нас в России – провалился. Абаскаль – вообще мой клиент: обыграл его «Спартак» и на выезде, и дома.

Дорогие мои, у нас учебная база спортивной школы – лучшая в мире! Нужно уважать себя!» – заявил Ташуев.

  • «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
  • Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
  • «Енисей» финишировал в Лиге PARI шестым с 49 очками.
  • Ташуев зимой принимал команду на 13-м месте с 23 баллами.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Енисей Гвардиола Хосеп Ташуев Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Vahaev20
1781798127
Ну он реально тупой, бомбардир тоже тупые что ли этого ташуева и мостового этих самодовоьных перестаньте закидывать, придурки которые в мире не добились ничего, мостовой то будучи игроком еще ладно, но куда он лезет к испанцам, будь тренер испанец или русский, у нас нет команд способных бороться с топ клубами европы нет игроков, но как он далек от того что он может обсуждать испанских тренеров
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Юбиляр
1781798498
Скажите - а маразм заразен ??? Такое впечатление, что у нас в стране эпидемия началась!🤣
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Fju-2
1781799441
У Байдачного хороший преемник вырисовывается.
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рылы
1781800988
в палате мостового и бубена пополнение.
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Чугунный скороход
1781801250
Комментарий удален пользователем
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Willow
1781802782
Нормально так, сравнивать с тем, кто не поедет
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Krics
1781803251
"Кукушка хвалит петуха,а петух кукушку"
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Skull_Boy
1781803386
Сказочный дол....
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momwig_
1781805359
Классно быть идиотом. И ведь он никогда сам этого не поймёт, так и будет думать, что не чушь лепечет, а что-то осмысленно. Ну, это тоже - счастье.
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СильныйМозг
1781805923
Не могу понять некоторых людей на бомбардире. Админов оскорбляют, а тут сидят. Они будут, писать, так им нужно, а вы будете это хавать. Приятного аппетита!
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