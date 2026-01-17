Клаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита»

Полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо записал видеообращение для болельщиков «Зенита».

Сегодня бразилец посетил расположение бывшей команды в Дохе.

Хавбека продали катарскому клубу прошлой зимой за 20 млн евро.

Он играл в России с августа 2021 года.

Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

«Привет, болельщики «Зенита». Я здесь, чтобы послать воздушный поцелуй и обнять покрепче. Желаю отличного сезона, пусть все цели будут выполнены.

Обнимаю. Давай, «Зенит», я вас люблю», – сказал Клаудиньо.