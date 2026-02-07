Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Комментатор Михаил Моссаковский пояснил, почему не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит».

С командой он взял Кубок и Суперкубок УЕФА.

В Европе Андрей выступал за «Арсенал».

«В нашем веке я выбирал лучшего между Аршавиным и Акинфеевым. И выбрал Акинфеева. Объясню, почему. Аршавин – безусловно, самый яркий. Но период его прайма длился меньше десяти лет. Акинфеев же на топ-уровне провел всю свою карьеру, которая на всю прошедшую часть XXI века и растянулась. И только в последние годы начинает сбавлять обороты.

Выбирая между яркостью и стабильностью, сделал выбор в пользу стабильности. А так – оба легенды, конечно. Моя версия топ-10 – в прикрепленном изображении. И этот список лучших можно продолжать, конечно. И Широковым, и Павлюченко, и Семшовым, и Зыряновым, и Погребняком, и Дзагоевым, и Быстровым, и Смертиным, и Семаком. Попылили все они прилично», – написал Моссаковский.