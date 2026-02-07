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  • Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

Моссаковский объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века

7 февраля, 09:37
12

Комментатор Михаил Моссаковский пояснил, почему не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом 21-го века.

  • Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит».
  • С командой он взял Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • В Европе Андрей выступал за «Арсенал».

«В нашем веке я выбирал лучшего между Аршавиным и Акинфеевым. И выбрал Акинфеева. Объясню, почему. Аршавин – безусловно, самый яркий. Но период его прайма длился меньше десяти лет. Акинфеев же на топ-уровне провел всю свою карьеру, которая на всю прошедшую часть XXI века и растянулась. И только в последние годы начинает сбавлять обороты.

Выбирая между яркостью и стабильностью, сделал выбор в пользу стабильности. А так – оба легенды, конечно. Моя версия топ-10 – в прикрепленном изображении. И этот список лучших можно продолжать, конечно. И Широковым, и Павлюченко, и Семшовым, и Зыряновым, и Погребняком, и Дзагоевым, и Быстровым, и Смертиным, и Семаком. Попылили все они прилично», – написал Моссаковский.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1770446626
Аршавкин выступал в топ клубе европы, конифей мариновался всю карьеру в конюшне. Думаю ответ очевиден.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1770447050
Я и моя собака против арШАВКИ, ЛУЧШИЙ ИГРОК ВЕКА Дельфин-Соболь
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evgen64
1770448867
Лучшие футболисты: Иванов, Петров, Сидоров...
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FCSpartakM
1770449870
Игорь даже не на втором месте должен быть. Он стабилен в рамках РПЛ только. Аршавин спокойно мог в зените пылить до 40 так же и показывать уровень.
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Назарян
1770457900
а Жиркова куда дели??
Ответить
Бумбраш
1770458106
Никого нельзя выбирать футболистом 21 века,по одной простой причине -век ещё не закончен
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Good_win_ФКСМ
1770460759
По достижениям и заслугам однозначно №1 в 21 веке в России это Аленичев. только клоуны это не признают... По степени административного лоббирования писклявый пешеход на поле с именем "это ваши проблемы! вне конкуренции
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Aндрей-кадулин-google
1770713794
Акинфеев распиаренный вратаришко,среднего уровня,за ненадобностью отыгравший всю карьеру за ЦСКА
Ответить
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