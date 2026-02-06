Введите ваш ник на сайте
Карседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»

6 февраля, 23:59
22

«Спартак» показал, как на зимних сборах прошел внутрикомандный квиз.

На нем новый главный тренер Хуан Карлос Карседо вместе с членами своего штаба исполнили танец под легендарную песню «Macarena» испанского музыкального дуэта Los del Rio.

А летний новичок Кристофер Ву спел знаменитую песню Майкла Джексона Billie Jean.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1770413833
Рад за команду!!! Вот вариант, когда единение духовное возможно без единения физического, как в раздевалке Зенита (тьфу гомосятина)!!! Гыгыгы
Ответить
Юбиляр
1770413948
КРАСАВЧИКИ - так на позитиве и в чемпионате!!!
Ответить
рылы
1770414859
после просмотра стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
BoevStas1
1770424574
Джику ,Ву Бабич,Саусь,Дмитриев,Маркиньос,Солари,Барко,Жедсон,Ливай-Угальде 3-5-2 вижу так
Ответить
subbotaspartak
1770437534
Может это представление меню: Макарены...
Ответить
Император 1
1770443786
К чему эта клоунада)
Ответить
Интерес
1770452332
Ну что же, выбор танца проясняет перспективы "Спартака" и его новой тренерской надежды.Хорошо,что не тверк...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770471948
Молодцы: отдыхать и веселиться тоже надо уметь!
Ответить
