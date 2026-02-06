Карседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»

«Спартак» показал, как на зимних сборах прошел внутрикомандный квиз.
На нем новый главный тренер Хуан Карлос Карседо вместе с членами своего штаба исполнили танец под легендарную песню «Macarena» испанского музыкального дуэта Los del Rio.
А летний новичок Кристофер Ву спел знаменитую песню Майкла Джексона Billie Jean.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»