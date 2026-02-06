Карседо станцевал макарену перед игроками «Спартака»

«Спартак» показал, как на зимних сборах прошел внутрикомандный квиз.

На нем новый главный тренер Хуан Карлос Карседо вместе с членами своего штаба исполнили танец под легендарную песню «Macarena» испанского музыкального дуэта Los del Rio.

А летний новичок Кристофер Ву спел знаменитую песню Майкла Джексона Billie Jean.