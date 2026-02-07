Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал трансфер Владислава Сауся в «Спартак».

Московский клуб подписал полузащитника из «Балтики». Он является воспитанником «Зенита».

«Балтика» должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке. В принципе, я за него рад. Рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с «Балтикой». Все довольны, Влад перешел в большой клуб, – сказал Аршавин.