  Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»

Реакция Аршавина на переход воспитанника «Зенита» в «Спартак»

Сегодня, 09:31
1

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал трансфер Владислава Сауся в «Спартак».

Московский клуб подписал полузащитника из «Балтики». Он является воспитанником «Зенита».

«Балтика» должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке. В принципе, я за него рад. Рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с «Балтикой». Все довольны, Влад перешел в большой клуб, – сказал Аршавин.

  • Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • «Спартак» купил игрока за 350 миллионов рублей.
  • 22-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт до 2030 года.

Новичок «Спартака» – лучший игрок РПЛ по одному показателю 6
Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили» 3
Погребняк: «Непонятно, как Саусь усилит «Спартак» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Саусь Владислав
Evgenijgerasimov607@gmail
1770447756
Из гнусявого опять полилось,только детей строгать могёт...
Ответить
