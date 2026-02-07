Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Сегодня, 00:46

Андрей Аршавин высказался о вероятном переходе атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Козлов как минимум не испортит ЦСКА. Если он будет проявлять себя в футболе так, как он умеет, то рано или поздно завоюет место в составе.

Но пока он вряд ли войдет в тройку основных игроков в полузащите», – заявил Аршавин.

  • 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
  • Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Аршавин Андрей Козлов Данила
