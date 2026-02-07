Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Андрей Аршавин высказался о вероятном переходе атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Козлов как минимум не испортит ЦСКА. Если он будет проявлять себя в футболе так, как он умеет, то рано или поздно завоюет место в составе.

Но пока он вряд ли войдет в тройку основных игроков в полузащите», – заявил Аршавин.