Аршавин оценил готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Андрей Аршавин высказался о вероятном переходе атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«Козлов как минимум не испортит ЦСКА. Если он будет проявлять себя в футболе так, как он умеет, то рано или поздно завоюет место в составе.
Но пока он вряд ли войдет в тройку основных игроков в полузащите», – заявил Аршавин.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
- Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.
Источник: «Матч ТВ»