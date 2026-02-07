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Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова

7 февраля, 09:05
16

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на продление контракта с латералем Даниилом Денисовым.

Теперь контракт действует до 2030 года.

«Всe правильно делают. И Денисов по человечески отнeсся к истории затянувшейся с продлением. Не стал ни с кем вести переговоры за спиной клуба», – написал Анатолий Щебланов и набрал 36 лайков.

«Всe правильно, всe логично. Он заслужил», – добавил Сергей Дудоров (14 лайков).

«К сожалению это нынешний уровень русских игроков Спартака», – написал Андрей Титов (5 лайков).

  • Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
  • Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
  • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

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Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (16)
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Император 1
1770444750
Три коммента и всё? Лучше здесь бы среди болел Спартака опрос провели.
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Челнинец
1770445008
и это единственные положительные комментария, остальные против этого чуда!
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zigbert
1770447207
Не идеальный игрок конечно но в желании играть за Спартак его надо отметить. Не лучше других игроков обороны но и не хуже. Плохо что не обладает хорошим ударом. А кто из защитников Спартака умеет бить по воротам? Нашелся бы игрок лучше Денисова тогда другое дело но пока особых конкурентов у него нет.
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FWSPM
1770454868
он не стал ни с кем вести переговоры потому что он даром никому не нужен
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ziborock
1770455637
Денисов хороший защитник, по многим показателям в РПЛ лидер (посмотрите статистику) и ему еще есть куда расти! А по самоотдаче он в Спартаке вообще лучший. Просто есть такие болельщики в Спартаке которые набрасываются на одного игрока из-за случайной ошибки и начинают гнобить. так было с Рассказовым который сейчас феерит в Крыльях.
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k611
1770458397
Лимит в действии
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Бумбраш
1770458606
Бомбадыр организовал группу в ВК,сам пишет,сам лайкает,-а на выходе новость про Спартак...вот и попиарились
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Виктор Урал09
1770610538
С косячным игроком продлевают новый контракт, а Пруцев нафиг не нужен, который явно получше этого персонажа и Чёрнова я так понимаю тоже слили, зато у нас есть мудило Рябчук, Гарсия вечно бьющий мимо ворот, Максименко, падающий всегда в один угол, как мешок с ******* и прочий неликвид! Видимо, руководство спартаковское поставило себя задачу окончательно слить сезон в унитаз, и я не питаю никаких иллюзий, потому что половина состава нашего Спартака- это шлак, давайте честно это признаем, а другая половина пытается вытащить эти отходы на свет Божий, случится чудо, если мы что-то выиграем в этом сезоне!
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