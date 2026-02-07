Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на продление контракта с латералем Даниилом Денисовым.

Теперь контракт действует до 2030 года.

«Всe правильно делают. И Денисов по человечески отнeсся к истории затянувшейся с продлением. Не стал ни с кем вести переговоры за спиной клуба», – написал Анатолий Щебланов и набрал 36 лайков.

«Всe правильно, всe логично. Он заслужил», – добавил Сергей Дудоров (14 лайков).

«К сожалению это нынешний уровень русских игроков Спартака», – написал Андрей Титов (5 лайков).