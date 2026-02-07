Реакция фанатов «Спартака» на продление Денисова

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на продление контракта с латералем Даниилом Денисовым.
Теперь контракт действует до 2030 года.
«Всe правильно делают. И Денисов по человечески отнeсся к истории затянувшейся с продлением. Не стал ни с кем вести переговоры за спиной клуба», – написал Анатолий Щебланов и набрал 36 лайков.
«Всe правильно, всe логично. Он заслужил», – добавил Сергей Дудоров (14 лайков).
«К сожалению это нынешний уровень русских игроков Спартака», – написал Андрей Титов (5 лайков).
- Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
- Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.
Источник: сообщество «Спартака» в VK