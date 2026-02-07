Введите ваш ник на сайте
  Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году

Глушаков объяснил, почему не жалеет, что не перешел в «Лацио» в 2009 году

Сегодня, 01:00
1

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о своем отношении к несостоявшемуся трансферу в «Лацио».

«Жалею ли я, что не уехал в «Лацио», когда было предложение? Нет, не жалею, потому что конкретики не было. Они спросили, сколько я стою, и на этом вся история закончилась.

Таких, как Глушаков, в Италии очень много. За мой трансфер запросили 15-20 миллионов, а я тогда только начинал играть в Премьер-лиге, был молодым талантом», – заявил Глушаков.

  • Карьера хавбека на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив» и «Спартак». Интерес «Лацио» был в 2009 году.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Локомотив Лацио Глушаков Денис
рылы
1770415408
какое лацио? твой уровень всегда был на уровне спартага: гонвед, дьермот, осасуна, сассуоло. это всё тарасофские побратимы, как и мпумаланга блэк эйсис и чихура. позор!
Ответить
