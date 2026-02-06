Семак – о Дуране в «Зените»: «Для меня это секрет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался подтверждать переход нападающего Джона Дурана.
Ранее трансфер 22-летнего колумбийца анонсировала клубная пресс-служба.
– Не секрет, что он приезжает, чего ждете?
– Для меня это секрет. Пока не могу сказать. Давайте, если кто‑то появится, то будем говорить.
Уже десять человек с ваших слов должны появиться у нас, но пока нет.
- Дуран расторг арендное соглашение с «Фенербахче». В Турции он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.
