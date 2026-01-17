Введите ваш ник на сайте
Гвардиола объяснил поражение в манчестерском дерби

17 января, 21:49
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча с «Манчестер Юнайтед».

  • Дерби на «Олд Траффорд» проходило в рамках 20-го тура АПЛ.
  • «МЮ» победил со счетом 2:0 в дебютной игре нового тренера Майкла Кэррика.

«Когда соперник сильнее, надо это принять. Сегодня победила сильнейшая команда. У них была энергия, которой не хватало нам.

Мы не контролировали игру и пропустили ужасные голы, а у «МЮ» были моменты еще и в конце матча.

Моя команда не сделала ничего, чтобы победить. Дело не в одном футболисте», – сказал Гвардиола.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гвардиола Хосеп
Povedkin
1768676283
Арсенал сделал еще один шаг на пути к чемпионству.
Ответить
Garrincha58
1768678923
По ходу Пеп уже ничего не может придумать в игре Сити играют медленно тики така только во вред
Ответить
Oldtrafford83
1768713988
Должно было быть 3-0, отменили чистый гол Маунта, судья пожалел голубей))
Ответить
