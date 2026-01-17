Гвардиола объяснил поражение в манчестерском дерби

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча с «Манчестер Юнайтед».

Дерби на «Олд Траффорд» проходило в рамках 20-го тура АПЛ.

«МЮ» победил со счетом 2:0 в дебютной игре нового тренера Майкла Кэррика.

«Когда соперник сильнее, надо это принять. Сегодня победила сильнейшая команда. У них была энергия, которой не хватало нам.

Мы не контролировали игру и пропустили ужасные голы, а у «МЮ» были моменты еще и в конце матча.

Моя команда не сделала ничего, чтобы победить. Дело не в одном футболисте», – сказал Гвардиола.