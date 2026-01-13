«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиального соглашения о назначении Майкла Кэррика исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Окончательное согласование деталей контракта, в том числе состава тренерского штаба, ожидается в ближайшее время.

Если все пройдет как запланировано, то первый матч Кэррика на посту временного тренера «МЮ» состоится в субботу против «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд».

Процессом назначения временного тренера «Манчестер Юнайтед» руководят спортивный директор Джейсон Уилкокс и генеральный директор Омар Беррада. Для назначения Кэррика требовалось одобрение совладельцев клуба Джима Рэтклиффа и семьи Глейзеров. Другим претендентом на этот пост был Уле-Гуннар Сульшер.

Теперь внимание руководства манкунианцев будет сосредоточено на поиске постоянного тренера к новому сезону.