«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

«Манчестер Юнайтед» достиг принципиального соглашения о назначении Майкла Кэррика исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
Окончательное согласование деталей контракта, в том числе состава тренерского штаба, ожидается в ближайшее время.
Если все пройдет как запланировано, то первый матч Кэррика на посту временного тренера «МЮ» состоится в субботу против «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд».
Процессом назначения временного тренера «Манчестер Юнайтед» руководят спортивный директор Джейсон Уилкокс и генеральный директор Омар Беррада. Для назначения Кэррика требовалось одобрение совладельцев клуба Джима Рэтклиффа и семьи Глейзеров. Другим претендентом на этот пост был Уле-Гуннар Сульшер.
Теперь внимание руководства манкунианцев будет сосредоточено на поиске постоянного тренера к новому сезону.
- «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера 5 января.
- После этого исполняющим обязанности главного тренера стал Даррен Флетчер.
- Матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет 17 января и начнется в 15:30 мск.