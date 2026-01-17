Мостовой – о футболисте «Зенита»: «Его можно хоть каждый день штрафовать»

Александр Мостовой оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Вендел не приехал, потом выйдет на поле и снова будет лучшим. Наверное, для него это простительно.

Я бы не переживал, если бы у меня был такой игрок. Ничего страшного.

С такой зарплатой, как у Вендела, его можно хоть каждый день штрафовать», – сказал Мостовой.