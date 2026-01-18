Станкович хочет забрать игрока «Спартака», «Зенит» остался с одним форвардом, новая травма Захаряна и другие новости

«Спартак» заплатил 15 миллионов рублей за 16-летнего защитника

«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов

Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат

«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна

«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино

«МЮ» победил в дерби «Манчестер Сити» в дебютном матче Кэррика

Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду» – есть реакция «Спартака»

В «Акроне» приняли важное решение по Дзюбе

Кассьерра покидает «Зенит» – в команде остался один центральный нападающий

Роналду толкнул в голову лежащего вратаря