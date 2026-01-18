Введите ваш ник на сайте
  • Станкович хочет забрать игрока «Спартака», «Зенит» остался с одним форвардом, новая травма Захаряна и другие новости

Станкович хочет забрать игрока «Спартака», «Зенит» остался с одним форвардом, новая травма Захаряна и другие новости

Сегодня, 01:00

«Спартак» заплатил 15 миллионов рублей за 16-летнего защитника

«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов

Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат

«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна

«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино

«МЮ» победил в дерби «Манчестер Сити» в дебютном матче Кэррика

Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду» – есть реакция «Спартака»

В «Акроне» приняли важное решение по Дзюбе

Кассьерра покидает «Зенит» – в команде остался один центральный нападающий

Роналду толкнул в голову лежащего вратаря

Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
«Пока с мячом на вы»: Глушенков рассказал о первых днях на сборах
20:14
1
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
19:32
1
Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»
18:59
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов
18:40
7
«Шоу продолжается»: экс-игрок «Спартака» высказался о назначении Карседо
17:47
9
«Челси» согласовал контракт с Жаке – за игрока просят 65 миллионов
17:36
1
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
7
«Локомотиву» предложили продать еще одного ведущего футболиста
16:40
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Канчельскис ответил, кто из российских тренеров мог бы возглавить «МЮ»
16:13
8
ФотоПолузащитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону»
16:05
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Андраде
16:00
2
Агенты Даку оценили, может ли игрок уйти из «Рубина» в Бундеслигу зимой
15:53
Агент Макарова, отстраненного от сборов с «Динамо», высказался о приглашении игрока в «Крылья»
15:43
1
Фото4 игрока «Краснодара» перешли в московский клуб
15:25
Тренера клуба АПЛ могут уволить из-за его слов в адрес руководства
15:16
1
ФотоСоболев: «В 2016 Дивея отвозил»
14:59
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» победит в РПЛ: «У них вроде юбилей, да?»
14:47
9
