Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду»

Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду»

17 января, 18:17
5

Интерес со стороны «Црвены Звезды» к спартаковцу Маркиньосу очень серьезный.

Сербы предлагают игроку зарплату 2 миллиона евро в год.

«На трансфере Маркиньоса очень сильно настаивает бывший главный тренер столичного клуба Деян Станкович, который теперь возглавляет «Црвену Звезду», – написал источник.

  • 26-летний футболист связывает свое ближайшее будущее с московским клубом, не собираясь уходить.
  • Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Еще по теме:
Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке» 4
Мостовой прокомментировал возможный уход Маркиньоса из «Спартака»
Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Спартак Маркиньос Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пётр-Лаврухин-google
1768664698
Вот и показал своё истинное лицо этот г.а.н.д.о.н станкович.
Ответить
subbotaspartak
1768671865
Деян очень самонадеян.
Ответить
FWSPM
1768681573
в сербии нет таких зарплат очередные выдумки. максимум там 500-600 тыс евро за сезон. Возможно какая то звезда мирового уровня могла бы рассчитывать на большее но маркиньосу это не светит
Ответить
Главные новости
Ловчев назвал самого сильного тренера России
20:16
11
ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника
20:08
1
Легионер «Краснодара» согласился перейти в другой клуб
20:00
Мостовой поддержал назначение Карпина в «Реал Сосьедад»
19:40
4
«Зенит» может выкупить форварда сборной России
19:30
6
В Испании расшифровали, как Арбелоа мотивировал Винисиуса в матче с «Леванте»
19:10
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности
18:51
2
ФотоКарпин выложил фото с Головиным: «Дал несколько советов перед матчем с «Реалом»
18:43
4
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
18:27
37
«Реал» отказался от зимних трансферов: известна причина
18:06
2
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал состояние Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
19:50
У Карседо есть вопросы к обороне «Спартака»: «Надо понять, почему это происходило»
19:19
2
Футболиста «Зенита» назвали «бомбой замедленного действия»
19:00
«Пари НН» объявил об уходе воспитанника «Локомотива»
18:35
РПЛ изменила расписание 19-го тура
18:18
«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы
17:31
6
Против «Крыльев Советов» подали новый многомиллионный иск
17:17
Ловчев ответил, кто быстрее пригласит Карпина – «Спартак» или «Реал Сосьедад»
17:05
Канчельскис назвал игрока РПЛ, способного помочь «Манчестер Юнайтед»
16:47
1
Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении
16:38
3
Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов
16:16
3
Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»
16:04
16
ЦСКА избавился от еще одного аргентинца
15:45
«Рубин» взял на просмотр 2-метрового вратаря
15:30
Семшов отреагировал на саботаж Вендела в «Зените»
15:00
4
Радимов: «Феномен Булановой для меня необъясним»
14:42
3
Пономарев жестко прошелся по Соболеву: «Даже Заболотный поинтереснее»
14:28
4
Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»
14:14
8
Юран дал совет Батракову
13:51
5
Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА
13:12
2
Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба
13:05
Карседо сказал, что будет делать с Бонгонда
12:55
5
Оценены шансы «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов
12:38
3
Агент Джикии высказался о возвращении игрока в РПЛ
12:29
Бывшего гендиректора «Спартака» обвинили в неосновательном обогащении
12:25
1
Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке»
12:15
4
Верде договорился с ЦСКА об уходе
11:42
6
В «Ахмате» прокомментировали новость о подписании Джикии
11:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 