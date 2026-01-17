Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду»

Интерес со стороны «Црвены Звезды» к спартаковцу Маркиньосу очень серьезный.
Сербы предлагают игроку зарплату 2 миллиона евро в год.
«На трансфере Маркиньоса очень сильно настаивает бывший главный тренер столичного клуба Деян Станкович, который теперь возглавляет «Црвену Звезду», – написал источник.
- 26-летний футболист связывает свое ближайшее будущее с московским клубом, не собираясь уходить.
- Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»