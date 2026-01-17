Станкович «очень сильно» настаивает на трансфере Маркиньоса в «Црвену Звезду»

Интерес со стороны «Црвены Звезды» к спартаковцу Маркиньосу очень серьезный.

Сербы предлагают игроку зарплату 2 миллиона евро в год.

«На трансфере Маркиньоса очень сильно настаивает бывший главный тренер столичного клуба Деян Станкович, который теперь возглавляет «Црвену Звезду», – написал источник.