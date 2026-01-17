Дзюба заявил о падении уровня РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба полагает, что уровень РПЛ упал.
«Уровень лиги у нас упал и 100% просел по сравнению с тем, что было раньше, но не так сильно, как об этом все кричат.
Уровень у нашей лиги падает, потому что сейчас иностранцы стали менее качественными. Но еще много ребят пришли из ФНЛ, грубо говоря. Не может быть такого, что из ФНЛ придет много ребят, а чемпионат усилится», – сказал Дзюба.
- 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Срок его контракта с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Больше всего матчей в карьере Артем провел за «Зенит».
