Дзюба заявил о падении уровня РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба полагает, что уровень РПЛ упал.

«Уровень лиги у нас упал и 100% просел по сравнению с тем, что было раньше, но не так сильно, как об этом все кричат.

Уровень у нашей лиги падает, потому что сейчас иностранцы стали менее качественными. Но еще много ребят пришли из ФНЛ, грубо говоря. Не может быть такого, что из ФНЛ придет много ребят, а чемпионат усилится», – сказал Дзюба.