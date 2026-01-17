Введите ваш ник на сайте
Челестини прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

17 января, 18:56
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о покупке Дмитрия Баринова у «Локомотива».

  • Полузащитник пришел из «Локомотива» во вторник за 2 миллиона евро.
  • У него истекал контракт через полгода.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Баринов – настоящий профессионал. Он хороший игрок, и это не обсуждается. Но главное – у него есть лидерские качества на поле. Он активно общается с командой, а нам это важно», – сказал Челестини на ютуб-канале FONBET.

Еще по теме:
Непомнящий: «До Баринова ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой» 1
Юран прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
Стало известно, как игроки «Локомотива» отреагировали на уход Баринова 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Баринов Дмитрий Челестини Фабио
subbotaspartak
1768671675
Говорят - Мне счастье привалило...
Ответить
