Челестини прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о покупке Дмитрия Баринова у «Локомотива».

Полузащитник пришел из «Локомотива» во вторник за 2 миллиона евро.

У него истекал контракт через полгода.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Баринов – настоящий профессионал. Он хороший игрок, и это не обсуждается. Но главное – у него есть лидерские качества на поле. Он активно общается с командой, а нам это важно», – сказал Челестини на ютуб-канале FONBET.