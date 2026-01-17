Реакция «Спартака» на предложение «Црвены Звезды» по Маркиньосу

Стала известна позиция «Спартака» насчет интереса «Црвены Звезды» к нападающему Маркиньосу.

«Спартак не продаст Маркиньоса ни за 5, ни за 8 миллионов евро: сербы врут, что москвичи запросили 8 мультов за Марки. Хотя оффер в «Спартак» на 5 миллионов «Црвена Звезда» действительно присылала.

Отпускать одного из лидеров своей атаки за эти копейки КБ не собираются. На бразильца рассчитывает как клуб, так и Хуан Карлос Карседо», – написал источник.