  • Реакция «Спартака» на предложение «Црвены Звезды» по Маркиньосу

Реакция «Спартака» на предложение «Црвены Звезды» по Маркиньосу

Вчера, 18:40
11

Стала известна позиция «Спартака» насчет интереса «Црвены Звезды» к нападающему Маркиньосу.

«Спартак не продаст Маркиньоса ни за 5, ни за 8 миллионов евро: сербы врут, что москвичи запросили 8 мультов за Марки. Хотя оффер в «Спартак» на 5 миллионов «Црвена Звезда» действительно присылала.

Отпускать одного из лидеров своей атаки за эти копейки КБ не собираются. На бразильца рассчитывает как клуб, так и Хуан Карлос Карседо», – написал источник.

  • 26-летний футболист связывает свое ближайшее будущее с московским клубом, не собираясь уходить.
  • Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Маркиньос
vick-north-west
1768664820
Ну и ну! братушки обиделись. Нечего было Станковича тащить.
Цугундeр
1768665265
Вонючий "источник" хайпанул на ожидаемом...
andrei-sarap-yandex
1768665268
БЕСПЛАТНО ОТПУСТЯТ не первый раз
Юбиляр
1768665561
И это правильно !!!
...уефан
1768666587
...ну-вот, выплюнули иссосанный чупа-чупс "Баринов", теперь писарчуки сунули за свои щёки чупа-чупс "Маркиньос"...
ScarlettOgusania
1768680787
ни за 5, ни за 8 не продадут Маркиньоса, а за 10-12 продадут и на личном самолёте доставят в Белград...
FWSPM
1768681687
в первую очередь они не смогут предложить лучшую зарплату. Там нет и близко таких зарплат как в Спартаке. Так что изначально разговор ниочем.
