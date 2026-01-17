Реакция «Спартака» на предложение «Црвены Звезды» по Маркиньосу

Стала известна позиция «Спартака» насчет интереса «Црвены Звезды» к нападающему Маркиньосу.
«Спартак не продаст Маркиньоса ни за 5, ни за 8 миллионов евро: сербы врут, что москвичи запросили 8 мультов за Марки. Хотя оффер в «Спартак» на 5 миллионов «Црвена Звезда» действительно присылала.
Отпускать одного из лидеров своей атаки за эти копейки КБ не собираются. На бразильца рассчитывает как клуб, так и Хуан Карлос Карседо», – написал источник.
- 26-летний футболист связывает свое ближайшее будущее с московским клубом, не собираясь уходить.
- Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова