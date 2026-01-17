Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на ютуб-канале FONBET дал понять, что работа на рынке в зимнее окно продолжается.
- Этой зимой ЦСКА подписал Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду.
- ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 4 очка.
- Команда не брала РПЛ с 2016 года.
– Нужны ли вам ещe усиления состава?
– Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушeл Игорь Дивеев, а пришeл Гонду, у которого не совсем та же позиция (улыбается).
Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера.
Источник: «Чемпионат»