Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на ютуб-канале FONBET дал понять, что работа на рынке в зимнее окно продолжается.

Этой зимой ЦСКА подписал Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду.

ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 4 очка.

Команда не брала РПЛ с 2016 года.

– Нужны ли вам ещe усиления состава?

– Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушeл Игорь Дивеев, а пришeл Гонду, у которого не совсем та же позиция (улыбается).

Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера.