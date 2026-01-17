Введите ваш ник на сайте
Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления

Сегодня, 13:25
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на ютуб-канале FONBET дал понять, что работа на рынке в зимнее окно продолжается.

  • Этой зимой ЦСКА подписал Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду.
  • ЦСКА отстает от 1-го места РПЛ на 4 очка.
  • Команда не брала РПЛ с 2016 года.

– Нужны ли вам ещe усиления состава?

– Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушeл Игорь Дивеев, а пришeл Гонду, у которого не совсем та же позиция (улыбается).

Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (1)
Император 1
1768647378
Логично, а третий вратарь у них есть?(просто Акинфеев через несколько лет завершит карьеру)
Ответить
