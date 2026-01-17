В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком

Агент, юрист Антон Смирнов поделился инсайдом из «Динамо».

«Я общаюсь со многими игрокам и представителями персонала в «Динамо».

Так вот все в один голос говорят следующее: более слабого тренера и непорядочного человека, чем Ролан Гусев, они не встречали.

У меня и до этого было мнение по Гусеву, а сейчас оно укоренилось и утвердилось. Это очень слабый специалист, на людях пытающийся быть хорошим, но с гнильцой внутри, очень амбициозный, чьи тренерские компетенции не соответствуют уровню амбиций, очень пафосный и высокомерный, аж заносит от собственного ЧСВ.

«Динамо» приобрело Гусева, но уже потеряло врача Родионова, проработавшего в клубе 9,5 лет, Сергея Паршивлюка, отдавшего клубу 6,5 лет, по надуманным причинам зачехлило Дениса Макарова, бывшего одним из лучших в команде на старте сезона до получения травмы и фактически потеряло игрока на будущее, так как при таком отношении очевидно, что летом ему нет никакого смысла подписывать с «Динамо» новый контракт, даже если там не будет Гусева.

Также «Динамо» заставило поржать надо собой всю футбольную Россию, поступив мелко в лучших традициях «Зенита» (помните историю с Круговым): сначала 12 января объявило, что Ульви Бабаев не едет с основным составом на сбор в ОАЭ и отправляется в «Динамо-2», а уже через два дня после подписания нового контракта тут же приобрело ему билеты в ОАЭ.

Забавно за всем этим наблюдать. Для меня «Динамо» словно вернулось на машине времени в 90-е. И это восприятие не меняется, несмотря на красивую обeртку», – написал Смирнов.