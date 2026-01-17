Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком

В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком

Сегодня, 13:39
10

Агент, юрист Антон Смирнов поделился инсайдом из «Динамо».

«Я общаюсь со многими игрокам и представителями персонала в «Динамо».

Так вот все в один голос говорят следующее: более слабого тренера и непорядочного человека, чем Ролан Гусев, они не встречали.

У меня и до этого было мнение по Гусеву, а сейчас оно укоренилось и утвердилось. Это очень слабый специалист, на людях пытающийся быть хорошим, но с гнильцой внутри, очень амбициозный, чьи тренерские компетенции не соответствуют уровню амбиций, очень пафосный и высокомерный, аж заносит от собственного ЧСВ.

«Динамо» приобрело Гусева, но уже потеряло врача Родионова, проработавшего в клубе 9,5 лет, Сергея Паршивлюка, отдавшего клубу 6,5 лет, по надуманным причинам зачехлило Дениса Макарова, бывшего одним из лучших в команде на старте сезона до получения травмы и фактически потеряло игрока на будущее, так как при таком отношении очевидно, что летом ему нет никакого смысла подписывать с «Динамо» новый контракт, даже если там не будет Гусева.

Также «Динамо» заставило поржать надо собой всю футбольную Россию, поступив мелко в лучших традициях «Зенита» (помните историю с Круговым): сначала 12 января объявило, что Ульви Бабаев не едет с основным составом на сбор в ОАЭ и отправляется в «Динамо-2», а уже через два дня после подписания нового контракта тут же приобрело ему билеты в ОАЭ.

Забавно за всем этим наблюдать. Для меня «Динамо» словно вернулось на машине времени в 90-е. И это восприятие не меняется, несмотря на красивую обeртку», – написал Смирнов.

  • Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
  • «Динамо» идет в РПЛ на 10-м месте.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России 5
Тюкавину предрекли переход в «Барселону»: «Он может стать известным на весь мир» 5
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1768646741
мда...
Ответить
Император 1
1768647092
Дайте ему поработать нормально, явно тренер лучше карпа.
Ответить
crf57
1768648522
А никто и не сомневается что с таким жалким тренеришкой ДИНАМО будет скоро в глубокой попе!
Ответить
NewLife
1768650213
Что за авторитет этот агент, что его оценкам следует доверять и их следует публиковать ? У любого агента могут быть свои сермяжные интересы.
Ответить
NewLife
1768650406
Что за кретины пишут заголовки ? Хотя бы добавили: "со слов агента Смирнова" Дебилы !
Ответить
...уефан
1768650512
...как просто стало обосрать, почти не напрягаясь...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768651306
золотые слова.ГУСЕВ ПРОВОКАТОР И ГНИЛОЙ ЧЕЛОВЕК....ОН всех сливает....
Ответить
Главные новости
Станкович пытается переманить Маркиньоса из «Спартака» в «Црвену Звезду»
14:53
1
Баринов: «Я расскажу правду о переходе из «Локо» в ЦСКА»
14:11
6
В «Динамо» считают Гусева слабым тренером и непорядочным человеком
13:39
10
«Узнали?» Смолов встретился с легендой «Реала»
13:20
2
«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино
13:15
4
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
7
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
Все новости
Все новости
Камоцци оценил решение «Спартака» по Максименко
14:42
1
Рабинер описал двумя словами Смертина, пробежавшего ультрамарафон в Якутии в -42
14:32
«С большим отрывом»: назван слабейший тренер РПЛ
13:59
1
Песьяков: «Игроки «Спартака» смеялись над трансферами клуба»
13:54
Челестини назвал 2 позиции в ЦСКА, требующие усиления
13:25
1
ВидеоВ «Спартаке» провели тест на выносливость: известны лидеры
12:50
2
Глушаков назвал самого недооцененного российского футболиста в истории
12:49
1
«Зенит» готов купить полузащитника «Бешикташа» за 20+ миллионов
12:36
4
Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»
12:28
6
Личка отказался брать Гонду в «Оренбург» за 1,5 миллиона
12:25
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам
12:21
7
Дзюба заявил о падении уровня РПЛ
12:17
Бывший игрок сборной России пробежит суточный марафон: «24 часа непрерывного бега»
12:09
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА
11:55
2
ВидеоСмертин читал стихи, когда бежал ультрамарафон в Якутии в -42
11:41
Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42
11:10
2
Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита»
10:58
7
Важное заявление губернатора по Талалаеву
10:48
12
Песьяков заявил о психологических проблемах в «Крыльях Советов»
10:35
1
Фото2 экс-игрока РПЛ попали в список лучших бомбардиров века
10:20
2
ФотоСмертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат
10:04
19
«Краснодар» начал сборы без Кордобы
09:53
2
«Спартак» заплатил 15 миллионов рублей за 16-летнего защитника
09:44
5
Комментатор «Матч ТВ» сообщил об уходе
09:27
15
ВидеоИгроков «Балтики» готовят на сборах, как спецназовцев
09:23
2
ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс»
01:03
5
Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА
00:45
6
Газизов прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
00:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 