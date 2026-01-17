Личка отказался брать Гонду в «Оренбург» за 1,5 миллиона

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев вспомнил, что Лусиано Гонду мог оказаться в клубе раньше «Зенита».

«Я расскажу историю: когда Сыч [Владимир Сычевой] уехал в Самару в январе 2023 года, мы зимой начали искать [форварда].

И тогда в шорте как раз был Гонду, он тогда стоил 1,5 миллиона евро, но когда Гонду давали Марцелу Личке, ну, он не любит больших. Ему нужны вот такие, типа Тюкавина, Воробьeва», – сказал Андреев на ютуб-канале FONBET.