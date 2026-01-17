Баринов: «Я расскажу правду о переходе из «Локо» в ЦСКА»

Новичок ЦСКА Дмитрий Баринов поделится правдой об уходе из «Локомотива».

Такой анонс игрок дал на ютуб-канале FONBET.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 миллиона евро.

У него истекал контракт через полгода.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

– Скажи мне, что правда в том, что ты принял решение в октябре, что ты переходишь в ЦСКА?

– Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду.

– В течение 2026 года ты расскажешь?

– Я думаю, что даже перед началом чемпионата.

– То есть ты для себя хочешь, чтобы стадия принятия прошла?

– Да-да, конечно.

– Была ли возможность остаться?

– Нет, я уже принял для себя решение, что уйду.

– Но для тебя было важно, что клубы договорились и ЦСКА сделал большую работу, чтобы ты перешeл сейчас, а не летом?

– Ну, значит, ЦСКА меня очень хотел.