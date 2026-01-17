Введите ваш ник на сайте
«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино

Сегодня, 13:15
4

«Зенит» приближается к покупке полузащитника «Брагантино» Джона Джона. Планируемая сумма сделки – 20 миллионов евро.

Часть этой суммы (около 4 миллионов) получит «Палмейрас» – бывший клуб Джона Джона. Полученную сумму «Палмейрас» может потратить на покупку у «Зенита» защитника Нино.

  • «Палмейрас» ранее делал предложение «Зениту» по Нино в размере 7 миллионов, но оно не устроило россиян.
  • Рыночная стоимость Джона – 11 миллионов евро.
  • Он пока не играл за пределами Бразилии.

Источник: Gazeta Esportiva
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит Палмейрас Нино Джон Джон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768645218
Какая интересная схема, каждый что то да получит, Зенит уже в чемпионате Бразилии прям как свой)))
Ответить
Император 1
1768645586
Зачем он за столько нужен. Уверен можно найти куда лучше
Ответить
Artemka444
1768646181
Нино не надо продавать
Ответить
  • Читайте нас: 