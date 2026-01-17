«Зенит» покупкой Джона Джона может ускорить уход Нино

«Зенит» приближается к покупке полузащитника «Брагантино» Джона Джона. Планируемая сумма сделки – 20 миллионов евро.

Часть этой суммы (около 4 миллионов) получит «Палмейрас» – бывший клуб Джона Джона. Полученную сумму «Палмейрас» может потратить на покупку у «Зенита» защитника Нино.