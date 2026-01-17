Заварзин: «Маркиньос давно договорился со Станковичем и «Црвеной Звездой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал желание «Црвены Звезды» купить у красно-белых нападающего Маркиньоса.

«В этом потенциальном переходе нет никакой роли футбола. Здесь ключевой является роль самого футболиста и агента. Маркиньос нормально вписывается в сегодняшнюю игру «Спартака». Но игровые качества тут не при чeм. Футболист перейдeт в другой клуб, при этом его агент получить определeнную сумму.

Тем более «Црвену» сейчас тренирует Деян Станкович. Он прекрасно знает качества Маркиньоса по работе в «Спартаке». Я думаю, что Маркиньос ещe давно договорился со Станковичем и «Црвеной Звездой». Ведь Станкович уходил не просто так. Он хотел занять место главного тренера в сербском клубе. Поэтому сейчас и осуществляется переход Маркиньоса. Но уходом этого игрока всe не закончится», – сказал Заварзин.