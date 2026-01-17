Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Заварзин: «Маркиньос давно договорился со Станковичем и «Црвеной Звездой»

Заварзин: «Маркиньос давно договорился со Станковичем и «Црвеной Звездой»

17 января, 19:34
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал желание «Црвены Звезды» купить у красно-белых нападающего Маркиньоса.

«В этом потенциальном переходе нет никакой роли футбола. Здесь ключевой является роль самого футболиста и агента. Маркиньос нормально вписывается в сегодняшнюю игру «Спартака». Но игровые качества тут не при чeм. Футболист перейдeт в другой клуб, при этом его агент получить определeнную сумму.

Тем более «Црвену» сейчас тренирует Деян Станкович. Он прекрасно знает качества Маркиньоса по работе в «Спартаке». Я думаю, что Маркиньос ещe давно договорился со Станковичем и «Црвеной Звездой». Ведь Станкович уходил не просто так. Он хотел занять место главного тренера в сербском клубе. Поэтому сейчас и осуществляется переход Маркиньоса. Но уходом этого игрока всe не закончится», – сказал Заварзин.

  • 26-летний футболист связывает свое ближайшее будущее с московским клубом, не собираясь уходить.
  • Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Црвена Звезда Маркиньос Станкович Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1768669184
За базар ответишь !?...
Ответить
oyabun
1768677507
Бывший.. ну откуда ему знать? По всем параметрам Марки нет никакого смысла уходить обратно в Црвену. Там он был одним из... В Спартаке системообразующий игрок с приличной ЗП.
Ответить
Plyash
1768681433
Выздоравливай , Заварзин .
Ответить
Виктор Урал09
1768804572
Нашёлся знаток, башкой бы своей подумал:а будет ли Звезда платить Маркиньосу такую же зарплату? Сильно сомневаюсь,так с какого перепуга ему идти на понижение зарплаты, ради расположения Станка,тоже сомнительно!
Ответить
