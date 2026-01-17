«Локо» порекомендовали не делать Батракова капитаном: «Ни в коем случае»

Агент, юрист Антон Смирнов полагает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не должен становиться капитаном.
«Батракову ни в коем случае не надо становиться капитаном.
Во-1, молод слишком, во-2, пусть играет в футбол, зачем на него взваливать дополнительную ответственность, в-3, в «Локо» есть, кому быть капитаном, и это должен быть не Монтес, а российский игрок. Таковых достаточно. Воробьев, Митрюшкин, например», – написал Смирнов.
- В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- В прошлом сезоне у него было 15+10 в 37 играх.
- Батраков встречается с бывшей футболисткой «Локо» Ириной Подшибякиной, которая старше его на 10 лет.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова