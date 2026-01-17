Реакция Мостового на участие Смертина в ультрамарафонах

Александр Мостовой оценил достижение другого бывшего игрока сборной России Алексея Смертина.

Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

Далее в планах – суточный марафон 1 мая.

«Участие в ультрамарафонах – это сумасшествие, но Смертину всегда нравилось много бегать.

Иногда пересекаемся с Алексеем, общаемся. Он сам много раз говорил в интервью, что его сильной стороной не только в футболе, но и в жизни является выносливость.

Человеку если дано, значит дано. В общем, могу только удачи и здоровья пожелать своему бывшему партнеру по сборной России.

Лично я никогда не любил заниматься беговой работой. Мне всегда были ближе голы, голевые передачи. Вот забивать, обыгрывать – это мое! (смеется) Ну и сейчас больше занимаюсь командными видами спорта», – заявил Мостовой.