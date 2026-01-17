Зделар заявил о существенном недочете в работе Семака: «Поэтому «Зенит» не стал чемпионом»

Бывший зенитовец Саша Зделар поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.
- С сербским футболистом в августе зенитовцы расторгли контракт.
- Он провел в «Зените» около полугода.
- Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.
– В одном из интервью вы сказали: «Советую Семаку стать злее». Что имели в виду?
– Это действительно так! Мне кажется, поэтому «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне... Там сейчас лучшие игроки в РПЛ.
Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»