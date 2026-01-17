Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зделар заявил о существенном недочете в работе Семака: «Поэтому «Зенит» не стал чемпионом»

Зделар заявил о существенном недочете в работе Семака: «Поэтому «Зенит» не стал чемпионом»

17 января, 17:57
12

Бывший зенитовец Саша Зделар поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

  • С сербским футболистом в августе зенитовцы расторгли контракт.
  • Он провел в «Зените» около полугода.
  • Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

– В одном из интервью вы сказали: «Советую Семаку стать злее». Что имели в виду?

– Это действительно так! Мне кажется, поэтому «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне... Там сейчас лучшие игроки в РПЛ.

Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов.

Еще по теме:
Семак может отказаться от подисания экс-игрока сборной Бразилии 5
Колыванов объяснил, почему Семак не обращает внимания на молодежь «Зенита» 10
Семак высказался об уходе Сауся и Козлова из «Зенита» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Зделар Саша Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1768662779
Другими словами Тряпка. Это так! Все помнят как в угоду руководству эта тряпка на Чистякова гнала.
Ответить
Garrincha58
1768663199
Открыл Америку. Только почему он до сих пор там и я уверен ещё долго будет хлопать в ладошки и пить минералку
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768664417
МЯМЛЯ..игра без тактики и без мотивации...БЕЙ-БЕГИ авось забьём... дурацкая система ГАДЖИЕВА И БЕРДЫЕВА
Ответить
...уефан
1768664600
..."- Потому, что слабохарактерный. - Ага, червонец спёр и вешаться пошёл слабохарактерный!"(с)...
Ответить
raritet
1768665190
Вместо того чтобы дать люлей Венделам, он носится с такими. А если внутри команды такая бацилла завелась- конец команде. Ну понятно, не все зависит от Семака.
Ответить
vvv123
1768665204
Семака в Уфу!
Ответить
Цугундeр
1768665650
(( Есть такое, Сашка прав.. Ещё и скамейка под стать. Хо.хол с лицом обладателя ипотеки под 30%, и этот , спящий Медведев на заседании СовБеза.. Как его..,А! Симутенков. Один Оливейра носится и изображает половую активность...)
Ответить
Semenycch
1768671270
Парнокопытное стадо то набежало! Как там Ваше стадо клоунов, где сейчас трудятся?
Ответить
Pitek
1768729800
Туда надо Талалая
Ответить
boris63
1768787051
Семак там давно не рулит и не решает ничего.
Ответить
Главные новости
Ловчев назвал самого сильного тренера России
20:16
11
ЦСКА выполнил требования по трансферу Адриэлсона, но не смог подписать защитника
20:08
1
Легионер «Краснодара» согласился перейти в другой клуб
20:00
Мостовой поддержал назначение Карпина в «Реал Сосьедад»
19:40
4
«Зенит» может выкупить форварда сборной России
19:30
6
В Испании расшифровали, как Арбелоа мотивировал Винисиуса в матче с «Леванте»
19:10
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности
18:51
2
ФотоКарпин выложил фото с Головиным: «Дал несколько советов перед матчем с «Реалом»
18:43
4
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
18:27
37
«Реал» отказался от зимних трансферов: известна причина
18:06
2
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал состояние Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
19:50
У Карседо есть вопросы к обороне «Спартака»: «Надо понять, почему это происходило»
19:19
2
Футболиста «Зенита» назвали «бомбой замедленного действия»
19:00
«Пари НН» объявил об уходе воспитанника «Локомотива»
18:35
РПЛ изменила расписание 19-го тура
18:18
«Будет кошмар»: Пономарев предостерег «Зенит» от возвращения Дзюбы
17:31
6
Против «Крыльев Советов» подали новый многомиллионный иск
17:17
Ловчев ответил, кто быстрее пригласит Карпина – «Спартак» или «Реал Сосьедад»
17:05
Канчельскис назвал игрока РПЛ, способного помочь «Манчестер Юнайтед»
16:47
1
Реакция Газизова на обвинения в неосновательном обогащении
16:38
3
Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов
16:16
3
Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»
16:04
16
ЦСКА избавился от еще одного аргентинца
15:45
«Рубин» взял на просмотр 2-метрового вратаря
15:30
Семшов отреагировал на саботаж Вендела в «Зените»
15:00
4
Радимов: «Феномен Булановой для меня необъясним»
14:42
3
Пономарев жестко прошелся по Соболеву: «Даже Заболотный поинтереснее»
14:28
4
Канчельскис – о «Спартаке»: «Они живут как в басне Крылова»
14:14
8
Юран дал совет Батракову
13:51
5
Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА
13:12
2
Экс-голкипер «Зенита» назвал двух лучших вратарей в российской истории клуба
13:05
Карседо сказал, что будет делать с Бонгонда
12:55
5
Оценены шансы «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов
12:38
3
Агент Джикии высказался о возвращении игрока в РПЛ
12:29
Бывшего гендиректора «Спартака» обвинили в неосновательном обогащении
12:25
1
Карседо высказался о будущем Маркиньоса в «Спартаке»
12:15
4
Верде договорился с ЦСКА об уходе
11:42
6
В «Ахмате» прокомментировали новость о подписании Джикии
11:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 