Зделар заявил о существенном недочете в работе Семака: «Поэтому «Зенит» не стал чемпионом»

Бывший зенитовец Саша Зделар поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

С сербским футболистом в августе зенитовцы расторгли контракт.

Он провел в «Зените» около полугода.

Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

– В одном из интервью вы сказали: «Советую Семаку стать злее». Что имели в виду?

– Это действительно так! Мне кажется, поэтому «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне... Там сейчас лучшие игроки в РПЛ.

Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов.