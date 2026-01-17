Рабинер описал двумя словами Смертина, пробежавшего ультрамарафон в Якутии в -42

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поступок бывшего игрока сборной России Алексея Смертина.

Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.

«Леха Смертин – просто монстр. Сверхчеловек. 50 километров за 4.45 в минус 41 градус в якутском Оймяконе, на полюсе холода. В голове не укладывается.

Я, видя такое, способен только головой в изумлении качать. Я бы в минус 41 и 50 метров вряд ли пробежал бы.

Позади – пустыня Сахара и Оймякон. А 1 мая он побежит еще и СУТОЧНЫЙ марафон», – написал Рабинер.