Тренер «Зенита» расхвалил Дивеева

17 января, 17:33

Иван Карминати, тренер «Зенита» по физической подготовке, оценил новичка команды Игоря Дивеева.

  • Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Если говорить о тренировках, следите ли с особым интересом за Игорем Дивеевым, который только пришел в команду?

– В первую очередь для меня как тренера по физподготовке важно познакомиться и наладить диалог со спортсменом. Конечно, ждем результатов тестов и других данных, чтобы понимать индивидуальные особенности игрока и наилучшим образом адаптировать его к новой команде.

– Как Дивеев выглядит на тренировках визуально?

– В первую очередь по моим наблюдениям он очень профессионально относится к своей работе. Очень интересуется своим физическим состоянием. Еще, конечно, надо познакомиться поближе, но мне кажется, что Игорь очень взрывной и сильный футболист, который нам может хорошо помочь.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
