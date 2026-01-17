Зделар объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом году

Бывший зенитовец Саша Зделар проанализировал неудачу прошлого сезона.

С сербским футболистом в августе зенитовцы расторгли контракт.

Он провел в «Зените» около полугода.

Зделар сделал 1 ассист в 10 матчах.

– Какие эмоции были из-за упущенного титула?

– Конечно, очень грустно осознать, что клуб впервые за шесть лет не выиграл золото. Но такое случается – «Краснодар» заслужил чемпионство. Они были лучше. «Зенит» во многих матчах выглядел плохо и терял очки. Мы просто давали шанс прямому конкуренту – и отрыв увеличивался. В итоге в последнем туре судьба золота была не в наших руках.

– В чем главная причина провала?

– Наверное, ключевая проблема «Зенита» в прошлом сезоне – потеря очков в топ-матчах. Весной мы обыграли только «Краснодар», и это нам все равно не помогло. Мы недобрали очки с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом». А «Спартаку» вообще проиграли! Если претендуешь на титул, должен побеждать конкурентов. «Краснодар» пользовался нашими ошибками, играл хорошо и заслуженно финишировал первым.