Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин преодолел марафон в Оймяконе. Он пробежал 50 километров в -42 градуса.

«На преодоление дистанции ему потребовалось 4 часа и 45 минут, а средний темп составил 5:42 мин/км.

Смертин занял седьмое место в общем зачете и первое – в возрастной категории», – написал источник.