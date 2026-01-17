Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин преодолел марафон в Оймяконе. Он пробежал 50 километров в -42 градуса.
«На преодоление дистанции ему потребовалось 4 часа и 45 минут, а средний темп составил 5:42 мин/км.
Смертин занял седьмое место в общем зачете и первое – в возрастной категории», – написал источник.
- В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.
- На счету 49-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.
- Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».
Источник: телеграм-канал «Бежим за пивом»