Червиченко дал совет «Спартаку», что делать с Маркиньосом

Сегодня, 00:12
4

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил, нужно ли московскому клубу продавать Маркиньоса.

Бразильского вингера очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович, ранее возглавлявший «красно-белых».

«Не помню, за какие деньги «Спартак» купил Маркиньоса, но считаю, что 5 млн евро – неплохая цена за этого футболиста. Для «красно-белых» было бы хорошо продать бразильца и купить кого-то получше.

Он, конечно, полезный игрок, но тут всe сходится – реальная цена. Плюс не настолько Маркиньос важен для «Спартака», чтобы упираться. Не факт, что новый тренер будет его использовать.

«Спартак» не хочет его продавать меньше чем за 8 миллионов? Они могут его не отпускать хоть за 100, но тут вопрос в логике, а не в «хотелках».

В моeм понимании цена справедлива. Это «красно-белые» привыкли за всe переплачивать, поэтому им и кажется, что все футболисты, которые более-менее двигаются на поле и умудряются попадать по мячу, должны стоить 100 миллионов.

А они просто не умеют работать на вход и покупают всех по двойной или тройной цене. Нужно прийти в себя и понять, что никогда не смогут продать игроков за те же деньги, что им их втюхивают.

Маркиньос не так много игр провeл за «Спартак», забил тоже мало. Это не тот игрок, от которого зависит результат. Если бы у «красно-белых» была нормальная селекционная служба и спортивный директор, то они бы смогли купить за 5 миллионов евро футболиста помоложе и поинтереснее.

Кахигао в профессиональном смысле – человек с большим минусом. Продажа Маркиньоса стала бы хоть какой-то иллюзией, что клуб работает не только на вход, но и на выход.

Это, конечно, очень интересно – дербанить бюджет через продажу, но нужно тратиться и на выход. Поэтому спортивный директор должен быть заинтересован в этой сделке.

В «Спартаке» помимо того, что некомпетентных людей много, так ещe и никакого спроса с них за ошибки нет», – сказал Червиченко.

  • 26-летний Маркиньос в «Спартаке» с 2024 года: 56 матчей, 7 голов, 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Црвена Звезда Маркиньос Червиченко Андрей
Комментарии (4)
DOCTOR PENALTY
1768684934
Правильно рассуждает х о х о л. А не продадут - перестанет играть.
Ответить
Бромантан
1768696106
Зачем продавать, если через полгода-год можно отпустить бесплатно и с компенсацией оставшейся зп?
Ответить
Прокс
1768708037
Бесплатно уйдёт,как всегда из этого Недоклуба,который всю жизнь переплачивает,а потом плачет!!!
Ответить
FCSpartakM
1768725253
Очередное доказательство, что червяк просто матчи не смотрит. Иначе его бред сложно чем-то объяснить.
Ответить
