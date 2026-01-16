Червиченко – об уходе Баринова: «В «Локомотиве» тоже не идиоты сидят»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро. У него истекал контракт через полгода.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«В «Локомотиве» тоже не идиоты сидят. И раз они не стали продлевать Баринова по каким-то причинам, не стали даже бороться за него – значит, есть что-то, на мой взгляд, чего мы не знаем.

Это, возможно, и играет ключевую роль в его переходе в ЦСКА», – сказал Червиченко.