Умер экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Шамрин – ему было 56 лет

Липецкий «Металлург» сообщил о смерти клубного воспитанника Артура Шамрина.

«В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии. Вчера вышел на вечернюю прогулку и не вернулся.

Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой. Всю ночь его искали родственники и волонтeры «ЛизаАллерт». Нашли на улице. Мeртвым», – сообщили в клубе.