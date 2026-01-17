Умер экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Шамрин – ему было 56 лет

Липецкий «Металлург» сообщил о смерти клубного воспитанника Артура Шамрина.
«В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии. Вчера вышел на вечернюю прогулку и не вернулся.
Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой. Всю ночь его искали родственники и волонтeры «ЛизаАллерт». Нашли на улице. Мeртвым», – сообщили в клубе.
- Шамрин с 1987 по 1988 год был в «Спартаке» – играл за дубль, привлекался к тренировкам с основой.
- С 1990 по 1991 год он выступал за «Локомотив».
- Артур играл в полузащите и нападении. Закончил карьеру в 28 лет, вернувшись в Липецк.
- Шамрин был кумом Ильи Цымбаларя.
Источник: телеграм-канал липецкого «Металлурга»