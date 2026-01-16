Червиченко отреагировал на лишний вес у новичка «Локомотива»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форме новичка «Локомотива» Лукаса Веры.

Аргентинец прибыл на сборы с лишним весом. Клуб показал, что у него сейчас 68,3 кг при росте 164 см.

«Ничего особенного в этом. У нас в «Спартаке» бразильцы любили приезжать с лишним весом. Для латиноамериканцев это нормально.

Обычно за зимние сборы быстро скидывают и приходят в форму. Вы вспомните, с каким пузом Карвальо в ЦСКА приезжал.

У нас раньше привозили по 5-8 лишних кг. Спортсмены быстро сбрасывают вес. Я никогда за это не штрафовал, символически только припугнуть могли», – заявил Червиченко.