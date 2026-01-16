Семак высказался об уходе Сауся и Козлова из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о том, что воспитанники Владислав Саусь и Данила Козлов не заиграли в петербургской команде и покинули клуб.
«На тот момент ни один из них не выиграл конкуренцию на своих позициях. Наши игроки были гораздо сильнее.
Саусь – большой молодец, максимально использует ресурсы. Он мне всегда нравился, но Влад начинал в центре поля, где у нас в тот момент была очень большая конкуренция.
По Козлову. Были не против его оставить: я с ним разговаривал, мы видели его в обойме. Но он выбрал «Краснодар».
Посчитал, что там будет больше играть, выиграет место в старте. Этого не случилось. Думаю, у нас бы он играл не меньше, чем в «Краснодаре».
Нормальный путь, когда клубы возвращают воспитанников спустя время. Таких историй много и у европейских топ-клубов – например, вы знаете историю Жорди Альбы и «Барселоны». У нас есть примеры Кузяева и Кругового», – сказал Семак.
- Саусь ушел в 2023 году, попав в «Балтику» через «Шинник».
- Козлов в том же 2023-м отправился в аренду в «Балтику», а потом перешел в «Краснодар».