Смородская обвинила футболиста «Зенита» в недопустимом поведении

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Такое поведение недопустимо. У всех одни правила, независимо от обстоятельств. Вендел хороший футболист, но дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Месси», – сказала Смородская.