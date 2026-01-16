ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве

Центральный защитник «Севильи» Кике Салас заинтересовал топ-клуб РПЛ.

ЦСКА рассматривает кандидатуру 23-летнего испанца на замену ушедшему в «Зенит» Игорю Дивееву.

Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера. Игрок сотрудничает с тем же агентством, что и тренер армейцев Фабио Челестини.