Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве

ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве

Сегодня, 18:06
8

Центральный защитник «Севильи» Кике Салас заинтересовал топ-клуб РПЛ.

ЦСКА рассматривает кандидатуру 23-летнего испанца на замену ушедшему в «Зенит» Игорю Дивееву.

Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера. Игрок сотрудничает с тем же агентством, что и тренер армейцев Фабио Челестини.

  • В этом сезоне Салас забил 1 гол в 10 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Год назад футболиста «Севильи» арестовывали по подозрению в мошенничестве.
  • Ему грозит до 3 лет тюремного заключения.

Еще по теме:
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо» 1
ЦСКА готов купить Сауся у «Балтики», но при одном условии 4
Быстров – про обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «Раньше я бы в такое не поверил» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья ЦСКА Салас Кике
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1768576422
От ща бы эта инфа была про КБ напали бы газовые с конями,а так все хорошо!!!
Ответить
Император 1
1768576963
На его месте глупо не соглашаться, если предложат)
Ответить
...уефан
1768577087
...ага, пошла вода в хату!...
Ответить
biber.ru
1768578117
С хорошей скидкой под условный срок пусть заходит.
Ответить
Cleaner
1768580181
Сейчас Спартак встрепенется и перекупит этого игрока ВТРИДОРОГА!
Ответить
Главные новости
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
19:19
2
«Спартак» сделал предложение по аргентинскому вингеру
19:10
2
«Манчестер Сити» договорился о переходе игрока сборной Англии: подробности
19:00
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
18:51
1
Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда
18:43
2
«Динамо» объявило об уходе тренера
18:18
1
ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве
18:06
8
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
17:54
1
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
17:43
25
Пономарев – о новом тренере «Спартака»: «Какие мозги у этой темной лошади?»
17:05
11
Все новости
Все новости
Гурцкая ответил, кто из мировых звезд мог оказаться в РПЛ
18:35
«Динамо» объявило об уходе тренера
18:18
1
ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве
18:06
8
Вратарь «Пари НН» Медведев: «Не поехал бы в чемпионат ниже топ-5»
17:31
Пономарев – о новом тренере «Спартака»: «Какие мозги у этой темной лошади?»
17:05
11
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16:53
8
Семак высказался об уходе Сауся и Козлова из «Зенита»
16:42
2
Мостовой сформулировал главную проблему «Спартака»
16:16
1
Защитник сборной России – о зимнем отпуске: «Поплавал с акулами»
16:04
Реакция Глушакова на лишний вес у новичка «Локомотива»
15:51
3
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались трансферной целью «Динамо»
15:30
1
Дзюба упрекнул «Локомотив»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала»
14:48
11
ЦСКА готов купить Сауся у «Балтики», но при одном условии
14:28
4
Экс-жена Аршавина раскрыла подробности расставания с зенитовцем
14:14
9
Юран разочарован селекцией «Спартака»: «Очень сложно на все это смотреть»
13:56
7
Быстров – про обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «Раньше я бы в такое не поверил»
13:43
1
ФотоИгрок «Ахмата» перешел в сербский клуб
13:38
Агент Баринова высказался о действиях руководства «Локомотива»
13:28
Талалаева назвали готовым для работы в «Спартаке»
13:17
1
Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»
13:08
54
Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»
12:52
1
Дзюба заявил о необычной цели на остаток карьеры
12:41
2
Аршавин объяснил, почему отказался от психологов в академии «Зенита»
12:30
Раскрыто содержание последнего разговора погибшего воспитанника ЦСКА с агентом
12:20
2
Семак сравнил подготовку игроков в России и Бразилии
12:09
5
«Локомотив» может подписать хавбека «Балтики»
11:54
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
11:40
4
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
11:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 