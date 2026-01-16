ЦСКА хочет купить защитника «Севильи», подозреваемого в мошенничестве

Центральный защитник «Севильи» Кике Салас заинтересовал топ-клуб РПЛ.
ЦСКА рассматривает кандидатуру 23-летнего испанца на замену ушедшему в «Зенит» Игорю Дивееву.
Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера. Игрок сотрудничает с тем же агентством, что и тренер армейцев Фабио Челестини.
- В этом сезоне Салас забил 1 гол в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Год назад футболиста «Севильи» арестовывали по подозрению в мошенничестве.
- Ему грозит до 3 лет тюремного заключения.
Источник: «Чемпионат»