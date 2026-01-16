Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»

«Локомотив» намерен подписать контракт сроком на 3,5 года с полузащитником Максимом Петровым в случае его перехода из «Балтики».
Москвичи предлагают хавбеку зарплату 2 миллиона рублей в месяц + 500 тысяч рублей бонусами.
Сторона Петрова изначально настаивала на зарплате в 6 миллионов рублей, но сейчас требования упали до 4 миллионов рублей в месяц. Переговоры продолжаются.
- Петрову исполнится 25 лет 18 января. В этом сезоне он провел за «Балтику» 16 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Хавбек – воспитанник академии «Локомотива» и провел за первую команду москвичей 18 игр в 2021–2022 годах.
Источник: «Чемпионат»