Стало известно, какую зарплату хочет получать Петров в «Локомотиве»

«Локомотив» намерен подписать контракт сроком на 3,5 года с полузащитником Максимом Петровым в случае его перехода из «Балтики».

Москвичи предлагают хавбеку зарплату 2 миллиона рублей в месяц + 500 тысяч рублей бонусами.

Сторона Петрова изначально настаивала на зарплате в 6 миллионов рублей, но сейчас требования упали до 4 миллионов рублей в месяц. Переговоры продолжаются.