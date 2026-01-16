Быстров – про обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «Раньше я бы в такое не поверил»

Владимир Быстров оценил решение «Зенита» и ЦСКА обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«Это не тот обмен, который может повлиять на чемпионство. И с той, и с другой стороны.

Раньше я бы в такое не поверил – как можно согласиться усилить конкурента. Значит, не считают, что это усиление. Кто лучше проявит – тот и выиграет», – сказал Быстров.