  Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»

Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»

Сегодня, 13:08
54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последствиях ужесточения лимита на легионеров.

– Возвращается жесткий лимит, у наших топ-клубов два пути: или активнее подтягивать воспитанников, или покупать опытных россиян, которые сразу готовы давать результат. Каким пойдет «Зенит»?

– Здесь нет «или». Если у команды есть задачи и ей позволяют возможности, она будет усиливаться. Если не будет – значит, не сможет бороться за высокие места.

Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс Алип, у «Краснодара» – 12 плюс Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров.

Если доведем до 10 легионеров [имеется в виду 5 на поле и 10 в заявке, формат заработает с сезона-2028/29], мы уберем из лиги 10-15 иностранцев. Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке.

Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?

Расширьте чемпионат с 16 до 18 клубов – и мы получим плюс 30 россиян. Без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат. Уберем 15 сильных иностранцев – на их место придут опытные игроки из ФНЛ.

Упадет уровень? Упадет. Хотим сильный чемпионат? Значит, должны быть сильные игроки и здоровая конкуренция. Хотим искусственно? Ну, это тоже путь. Но он еще не приводил к хорошим результатам.

– Представим, что Россию в какой-то момент вернут в еврокубки. Вас беспокоит лимит еще в этом контексте – что нашим клубам будет намного тяжелее?

– Все это прекрасно понимают: c лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Чермындыр
1768562992
Как это все с лимитом уже за....ло. Ведь проходили уже, каких только лимитов не вводили и никак в толк не возьмут, что не в лимите дело. Чтобы в стране были хорошие специалисты, нужно их растить самим. Это касается любой сферы деятельности. Нужны хорошие учителя (тренера) и хорошая инфраструктура.
neim
1768564116
Ну да, про ЗЕНИТ можно забыть, ибо без легионеров им ничего не светит. Не даром взялись как очумелые скупать российских игроков.
Цугундeр
1768565191
Пятый год уже,как забыли. Что всполошился- то?(
Александр.Т.
1768565882
Ахахах , с 8 лигаси в основе как Зенит играл в Европе?
Дубина
1768565992
Серень с твоими цыганями там и так делать нечего,вечно последние!!!!
Mirak92
1768566162
Правильно долой лимит. Пусть наша молодёжь сосет буй. Я бы вколотил по мимо лимита. Еще что бы, в составе, было железно, два минимум воспитанника. А то ноют лимит лимит и параллельно почему в России нет футбола. Так разберитесь, вам больше зулусов надо или путь нашей молодежи. Такие вот как Семак наш футбол и убивают, мало черных ему. Травоед поганый
Spartak_forv@
1768570176
Лимит нужно совсем убрать.Играть должен кто лучше умеет,а не кого бумажка есть
Garrincha58
1768572267
А при нынешнем лимите нам там тоже ничего не светило бы особенно в ЛЧ в плей-офф бы точно не влезли. В ЛЕ может быть и то трудновато. Наш турнир ЛК.
Литейный 4 (returned)
1768575538
Отменить нафиг этот лимит. Он только развращает наших паспортистов. Гыгыгы
темирхан
1768575622
прав на 100%
