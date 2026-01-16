Семак – об ужесточении лимита: «Про Лигу чемпионов можно забыть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последствиях ужесточения лимита на легионеров.

– Возвращается жесткий лимит, у наших топ-клубов два пути: или активнее подтягивать воспитанников, или покупать опытных россиян, которые сразу готовы давать результат. Каким пойдет «Зенит»?

– Здесь нет «или». Если у команды есть задачи и ей позволяют возможности, она будет усиливаться. Если не будет – значит, не сможет бороться за высокие места.

Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс Алип, у «Краснодара» – 12 плюс Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров.

Если доведем до 10 легионеров [имеется в виду 5 на поле и 10 в заявке, формат заработает с сезона-2028/29], мы уберем из лиги 10-15 иностранцев. Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке.

Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?

Расширьте чемпионат с 16 до 18 клубов – и мы получим плюс 30 россиян. Без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат. Уберем 15 сильных иностранцев – на их место придут опытные игроки из ФНЛ.

Упадет уровень? Упадет. Хотим сильный чемпионат? Значит, должны быть сильные игроки и здоровая конкуренция. Хотим искусственно? Ну, это тоже путь. Но он еще не приводил к хорошим результатам.

– Представим, что Россию в какой-то момент вернут в еврокубки. Вас беспокоит лимит еще в этом контексте – что нашим клубам будет намного тяжелее?

– Все это прекрасно понимают: c лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы.