  • Главная
  • Новости
  • В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

Сегодня, 17:54
1

«Каза Пиа» опубликовала заявление в ответ на претензии за сотрудничество с «Ахматом».

  • Летом 2024 года португальцы продали клубу РПЛ нападающего Фелиппе Кардосо.
  • Более миллиона евро «Каза Пиа» получила через посредника в ОАЭ.
  • Их обвинили в нарушении санкций ЕС, отмывании денег и подделке документов.

«Ахмат» не является организацией, находящейся под санкциями Европейского союза, и не существует юридически обоснованных доказательств того, что клуб контролируется лицами, подпадающими под европейские ограничительные меры», – цитирует заявление «Каза Пиа» издание A Bola.

Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Хэнань Ахмат Каза Пиа Кардосо Фелиппе
Комментарии (1)
Император Бомжей
1768575901
Да че перед этими петухами отчитываться вообще? Продали, бабки получили и кайфуйте)))
Ответить
Все новости
