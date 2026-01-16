В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»

«Каза Пиа» опубликовала заявление в ответ на претензии за сотрудничество с «Ахматом».

Летом 2024 года португальцы продали клубу РПЛ нападающего Фелиппе Кардосо.

Более миллиона евро «Каза Пиа» получила через посредника в ОАЭ.

Их обвинили в нарушении санкций ЕС, отмывании денег и подделке документов.

«Ахмат» не является организацией, находящейся под санкциями Европейского союза, и не существует юридически обоснованных доказательств того, что клуб контролируется лицами, подпадающими под европейские ограничительные меры», – цитирует заявление «Каза Пиа» издание A Bola.