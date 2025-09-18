Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»

Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»

Сегодня, 18:18
2

Новый главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о своем назначении в лиссабонский клуб.

  • 62-летний специалист сменил Бруну Лажи.
  • Моуринью уже возглавлял «Бенфику» в 2000 году.
  • В конце августа его уволили из «Фенербахче».

«У меня много эмоций, но опыт помогает мне их контролировать. Благодарю за доверие.

Я португалец. Среди нас нет никого, кто не знал бы историю, культуру, масштабы «Бенфики». Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Я хочу сосредоточиться на этой миссии.

Прошло 25 лет, но я здесь не для того, чтобы хвастаться своей карьерой. 25 лет я работал в крупнейших клубах мира. Хочу сказать, что ни один из тех гигантских клубов, что мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика».

Я буду жить «Бенфикой», своей миссией», – заявил Моуринью.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Бенфика Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1758210147
Лизнул.
Ответить
...уефан
1758212477
...ишь, как завернул, башка-седа!)...
Ответить
Все новости
